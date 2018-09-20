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Ученые нашли идеальное лекарство от сердечных болезней

20 сентября в 11:32 146 просмотров
, который содержится в стволе дальневосточной и сибирской лиственницы, сообщают РИА Новости.

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Группа российских ученых обнаружила крайне полезный элемент, который содержится в стволе дальневосточной и сибирской лиственницы, сообщают РИА Новости.

Речь идет о дигидрокверцетине, который является чуть ли не самым сильным растительным антиоксидантом в мире. Состоит вещество из нескольких групп флавоноидов, которые при взаимодействии с ферментами, вызывающими сердечно-сосудистые болезни, полностью блокируют их.

Эти вещества содержатся также в зеленом чае, поэтому специалисты не зря его называют одним из лучших средств по борьбе с раком и инфарктом. Каждая из этих групп флавоноидов в значительном количестве содержится в дигидрокверцетине, что практически полностью исключает сердечные болезни при его применении.

Теперь исследователи надеются, что он начнет широко применяться в медицине, так как, в отличие от синтетических лекарств, дигидрокверцетин не имеет побочных эффектов.

Фотография: скриншот- https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B-3661365/

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