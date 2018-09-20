Ученые нашли идеальное лекарство от сердечных болезней

Речь идет о дигидрокверцетине, который является чуть ли не самым сильным растительным антиоксидантом в мире. Состоит вещество из нескольких групп флавоноидов, которые при взаимодействии с ферментами, вызывающими сердечно-сосудистые болезни, полностью блокируют их.

Эти вещества содержатся также в зеленом чае, поэтому специалисты не зря его называют одним из лучших средств по борьбе с раком и инфарктом. Каждая из этих групп флавоноидов в значительном количестве содержится в дигидрокверцетине, что практически полностью исключает сердечные болезни при его применении.

Теперь исследователи надеются, что он начнет широко применяться в медицине, так как, в отличие от синтетических лекарств, дигидрокверцетин не имеет побочных эффектов.