Суд критически оценил показания экс-депутата Тюрина

«Суд установил, что Тюрин совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущество путем обмана и приобретение права на имущество путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, Рябышев совершил пособничество в покушении на мошенничество, то есть пособничество в покушении на приобретение права на чужое имущество путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере», — сказал судья.
Напомним, согласно материалам дела, с 30 июня 2016 по 3 мая 2017 Тюрин получил от предпринимателя 1 млн рублей, а также при содействии и пособничестве адвоката Рябышева хотел назаконно приобрести право на имущество стоимостью 21,760 млн руб.
«Подсудимый Тюрин свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал, от дачи показаний фактически отказался. Но при ответе на вопрос защитника не отрицал, что по его просьбе Рябышев оформил предварительный договор купли-продажи между Тюриным и потерпевшим на часть здания, поскольку договорился, что окажет Юрину услугу по узаконению здания и проведению необходимых экспертных исследований», — отметил судья.
Однако экс-депутат в ходе судебных заседаний подчеркивал, продолжил Сергей Погодин, что у него не было намерений обмануть бизнесмена и решать вопрос незаконным путем. Подсудимый считает, что предприниматель его оболгал.
«Суд критически относится к показаниям Тюрина о том, что у него не было намерений обмануть бизнесмена и что он хотел законным путем за собственные средства узаконить здание и получить возмещение своих затрат и оплату за свои услуги, так как они не соответствуют действительными обстоятельствами дела и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами», — пояснил судья.
Адвокат Рябышев также в ходе заседаний вину не признал. Он подтвердил, что оказывал юридические услуги, но о преступных намерениях Тюрина не знал и не оказывал ему содействие в совершении мошенничества. Суд также отнесся к этому утверждению критически.
«Вина обоих подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела», — сказал Погодин.
Оглашение приговора продолжается. Напомним, сторона обвинения требует шести лет лишения свободы для Георгия Тюрина и трех лет — для адвоката Андрея Рябышева.