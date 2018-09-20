Суд критически оценил показания экс-депутата Тюрина

В Пензе идет оглашение приговора экс-депутату Гордумы Георгию Тюрину и адвокату Андрею Рябышеву. Оно займет несколько часов. Судья Сергей Погодин отметил, что фигуранты своей вины не признали.

«Суд установил, что Тюрин совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущество путем обмана и приобретение права на имущество путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, Рябышев совершил пособничество в покушении на мошенничество, то есть пособничество в покушении на приобретение права на чужое имущество путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере», — сказал судья.

Напомним, согласно материалам дела, с 30 июня 2016 по 3 мая 2017 Тюрин получил от предпринимателя 1 млн рублей, а также при содействии и пособничестве адвоката Рябышева хотел назаконно приобрести право на имущество стоимостью 21,760 млн руб.

«Подсудимый Тюрин свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал, от дачи показаний фактически отказался. Но при ответе на вопрос защитника не отрицал, что по его просьбе Рябышев оформил предварительный договор купли-продажи между Тюриным и потерпевшим на часть здания, поскольку договорился, что окажет Юрину услугу по узаконению здания и проведению необходимых экспертных исследований», — отметил судья.

Однако экс-депутат в ходе судебных заседаний подчеркивал, продолжил Сергей Погодин, что у него не было намерений обмануть бизнесмена и решать вопрос незаконным путем. Подсудимый считает, что предприниматель его оболгал.

«Суд критически относится к показаниям Тюрина о том, что у него не было намерений обмануть бизнесмена и что он хотел законным путем за собственные средства узаконить здание и получить возмещение своих затрат и оплату за свои услуги, так как они не соответствуют действительными обстоятельствами дела и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами», — пояснил судья.

Адвокат Рябышев также в ходе заседаний вину не признал. Он подтвердил, что оказывал юридические услуги, но о преступных намерениях Тюрина не знал и не оказывал ему содействие в совершении мошенничества. Суд также отнесся к этому утверждению критически.

«Вина обоих подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела», — сказал Погодин.

Оглашение приговора продолжается. Напомним, сторона обвинения требует шести лет лишения свободы для Георгия Тюрина и трех лет — для адвоката Андрея Рябышева.