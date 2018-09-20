В России предложили увеличить штрафы за нелегальный бизнес

В Госдуму поступил законопроект о повышении штрафов для граждан, которые занимаются бизнесом нелегально, сообщает «Российская Газета».

Авторы законопроекта предполагают: если бизнесмены работают без образования юридического лица или оформления индивидуального предпринимательства, то их надо наказывать куда серьезнее, чем сейчас.

Штрафы не повышались с 2002 года — они составляют от 500 рублей до 2000 рублей. В результате они ниже, чем государственные пошлины за регистрацию в качестве ИП и юрлица. Таким образом, у нелегальных предпринимателей нет стимула выходить из тени.

Предлагается ужесточить санкции, поправив КоАП. За первое нарушение предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, за повторное совершение в течение года — от 20 до 30 тысяч рублей.

Отмечается, что нововведение приведет к защите граждан от товаров и услуг сомнительного качества, а также к увеличению поступлений в бюджет налогов и взносов за осуществление предпринимательской деятельности.