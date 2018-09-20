Пензенские активисты решили использовать для пиара выставку ветеранов?
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Башмаково рецидивист пытался зверски расправиться с тестем
Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину
Матерящиеся депутаты и давление на слесаря. Детали приговора по делу Тюрина
Экс-депутат Тюрин получил реальный срок
Суд критически оценил показания экс-депутата Тюрина
В СУ СКР наконец прокомментировали дело Олега Звонова
Пензячку забили до смерти за крепкий сон, тело нашла юная дочь
У пассажира поезда «Нижневартовск-Пенза» украли 90 тыс руб
В Пензе парень едва не убил девушку из-за оскорбления его религии
В Камешкирском районе браконьеры срубили дубы на 453 тыс руб

В Пензе осудили четырех похитителей топлива

20 сентября в 13:26 272 просмотра
, которая занималась кражей топлива из нефтепровода.

" data-title="В Пензе осудили четырех похитителей топлива — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе осудили четырех участников преступной группы, которая занималась кражей топлива из нефтепровода.

По данным пресс-службы областного суда, с 1 июля по 25 ноября 2015 года группа из 13 человек с помощью специального оборудования похитила не менее 13 тысяч килограммов дизельного топлива на 433 542 рублей.

Девять участников группы уже были осуждены в августе 2017 года. Еще четыре предстали перед судом в июне 2018-го.

Свою вину мужчины признали. В результате одному из них — депутату из Ульяновской области — назначили два года и десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое участников группы получили по два года и пять месяцев лишения свободы, а одному назначили два года лишения свободы в той же колонии.

Мужчины не согласились с наказанием и подали апелляции, которые суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...