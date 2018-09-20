В Пензе осудили четырех похитителей топлива

По данным пресс-службы областного суда, с 1 июля по 25 ноября 2015 года группа из 13 человек с помощью специального оборудования похитила не менее 13 тысяч килограммов дизельного топлива на 433 542 рублей.

Девять участников группы уже были осуждены в августе 2017 года. Еще четыре предстали перед судом в июне 2018-го.

Свою вину мужчины признали. В результате одному из них — депутату из Ульяновской области — назначили два года и десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое участников группы получили по два года и пять месяцев лишения свободы, а одному назначили два года лишения свободы в той же колонии.

Мужчины не согласились с наказанием и подали апелляции, которые суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.