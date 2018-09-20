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В Пензе жителям Севера из-за аварии отключат воду

20 сентября в 14:03 266 просмотров

У Пензе на Севере с 21.00 20 сентября до 6.00 21 сентября отключат холодную воду.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что такие меры необходимы из-за проведения ремонта на насосной станции «Бессоновская», где произошла авария.

Так, без воды останутся дома № 3Б, 113а, 123а, 129, 129а, 129Б, 129д лит. А, 131а, 133, 135, 135 л. А, 137, 139, 139а, 139Б, 139 (корпус 2), 141, 141 (корпус 2), 143, 143а, 144, 144а, 146, 148, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 152Б, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 162Б, 162в, 164, 164к, 166а, 168а (корпус 1), 170, 172, 176, 178а, 178Б по улице Аустрина.

На улице Байкова отключат воду в домах № 2, , 6, 7, 16, на улице Депутатской — в домах № ½, 4, 5, 8, , 10, 10а, 10Б, 17 и еще один, на улице Каштановой — в домах № 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 30, 40, 42 и нескольких других.

Также воды не будет в домах № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 (корпуса 2 и 3) по улице Компрессорной, на улице Лунинской — в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 31, 37, на улице Можайского — в домах № 1, , , 12, 16, 22 и на улице Нестерова — в домах № 3 и 10.

На улице Островной без воды останутся дома № 2, 16, 16а, 19, 19а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, на Северополянской — дома № 14, 16, Совхозной — дома № 12а, 12 (корпус 6), на Сормовской — дома № 7, 9, 11, на Сумской — дома № 2, 3, 4, , 9, , , 11, 18, 24, 32.

Воду отключат также в домах № 4, 9 и 10 в 1-м проезде Можайского, № 2, 4, 7, 13 в 3-м проезде Можайского, № 2, 4 и несколько других в 1-м Каштановом проезде, № 4, 6 и 8 во 2-м Каштановом проезде, № 5, 8, 9 в 3-м Каштановом проезде, № 7, 8 и еще двух в 1-м Северополянском проезде, № 7 и 9 во 2-м Северополянском проезде, № 2 и 6 в 3-м Северополянском проезде.


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