Сергей Жуков презентует в Пензе новую песню

20 сентября в Пензе на концерте «Руки вверх» (12+) состоится премьера новой песни «К черту эту гордость!». Об этом на своей странице в Instagram сообщил солист группы Сергей Жуков.

«То, чего вы так долго ждали и просили, то, чего ждал я не меньше вашего, и вот он — новый герой на ваших караоке-вечеринках. Новый танцевальный боевик от «Руки вверх»! Вы сможете послушать и скачать наш новый трек уже завтра, ну а нашим слушателям из Пензы повезло больше всех — сегодня на концерте состоится премьера песни, и я уже с нетерпением жду этого момента», — отметил певец.

Артист также отметил, что соскучился по сцене и ждет встречи со своими фанатами.

Напомним, концерт должен был состояться 11 сентября, однако его перенесли из-за болезни певца.