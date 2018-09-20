В Пензу приехали ведущие педиатры страны

На мероприятие приехали около 200 специалистов детского здоровья — ведущие педиатры, крупные ученые, практикующие врачи, представители государственных и общественных организаций России, специалисты из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, сообщает пресс-центр облправительства.

«Педиатрическая конференция на протяжении многих лет — значимое и авторитетное научно-практическое мероприятие в сфере здравоохранения, посвященное решению важнейшей государственной задачи — обеспечение защиты здоровья детей, а значит, будущего страны. Статус международной конференции свидетельствует об актуальности открытого диалога в интересах детства», — отметил министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

В рамках конференции, которая будет проходить до 22 сентября, специалисты обсудят самые сложные случаи из практики и общие актуальные вопросы, предложат новые подходы к решению серьезных задач в педиатрии.