Пензенским школьникам расскажут о безопасности дорожного движения

«К сожалению, сегодняшняя статистика ДТП показывает, что увеличилось число погибших детей — пассажиров транспортных средств. Пренебрежение родителями правил дорожного движения приводит к такому неутешительному результату», — сказала начальник отдела департамента госполитики в сфере защиты прав детей минпросвещения России Лариса Фальковская.

Так, с 24 по 28 сентября в каждой школе страны пройдут акции, тематические уроки с участием сотрудников Госавтоинспекции, общественных деятелей, представителей науки, культуры и молодежных организаций, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Возрастные ограничения — 6+.