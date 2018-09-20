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Пензенским школьникам расскажут о безопасности дорожного движения

20 сентября в 15:44 180 просмотров

В школах Пензенской области пройдет неделя безопасности дорожного движения.

«К сожалению, сегодняшняя статистика ДТП показывает, что увеличилось число погибших детей — пассажиров транспортных средств. Пренебрежение родителями правил дорожного движения приводит к такому неутешительному результату», — сказала начальник отдела департамента госполитики в сфере защиты прав детей минпросвещения России Лариса Фальковская.

Так, с 24 по 28 сентября в каждой школе страны пройдут акции, тематические уроки с участием сотрудников Госавтоинспекции, общественных деятелей, представителей науки, культуры и молодежных организаций, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Возрастные ограничения — 6+.


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