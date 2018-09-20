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Человеческий мозг запрограммирован на лень — ученые

20 сентября в 16:17 160 просмотров
, что лень эволюционно заложена в человека как физилогическая норма.

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Ученые выяснили, что лень эволюционно заложена в человека как физилогическая норма.

В эксперименте приняли участие 29 людей от 19 до 25 лет. Участники, подключенные к аппарату электроэнцефалограммы, должны были сыграть в своеобразную компьютерную игру: на мониторе появлялись картинки, изображающие физическую активность или отдых, испытуемые должны как можно быстрее перемещать виртуального «человечка» от картинок с пассивным времяпрепровождением к изображениям с физической активностью, избегая «расслабляющих» вариантов, сообщает «Комсомольская правда».

Оказалось, что мозг участников крайне неохотно отодвигал «человечка» от картинки с отдыхом, в такие моменты его активность сильно повышалась.

По мнению исследователей, такой результат говорит о том, что лень — запрограмированная мозгом модель поведения: он старается по возможности избежать физической активности, направляя усилия на то, чтобы мы оставались в режиме отдыха.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1756274/

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