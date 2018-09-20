В эксперименте приняли участие 29 людей от 19 до 25 лет. Участники, подключенные к аппарату электроэнцефалограммы, должны были сыграть в своеобразную компьютерную игру: на мониторе появлялись картинки, изображающие физическую активность или отдых, испытуемые должны как можно быстрее перемещать виртуального «человечка» от картинок с пассивным времяпрепровождением к изображениям с физической активностью, избегая «расслабляющих» вариантов, сообщает «Комсомольская правда».

Оказалось, что мозг участников крайне неохотно отодвигал «человечка» от картинки с отдыхом, в такие моменты его активность сильно повышалась.

По мнению исследователей, такой результат говорит о том, что лень — запрограмированная мозгом модель поведения: он старается по возможности избежать физической активности, направляя усилия на то, чтобы мы оставались в режиме отдыха.