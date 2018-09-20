Экс-депутат Тюрин получил реальный срок

В Пензе вынесли приговор экс-депутату Гордумы Георгию Тюрину. Судья назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

Отбывать срок Георгий Тюрин будет в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили занимать госдолжности на два года. В части воспрепятствования предпринимательской деятельности его оправдали.

Адвокату Андрею Рябышеву суд назначил два года исправительной колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Тюрина спросили, понятен ли этот приговор.

«Зачем вы вывернули все дело, извратили показания всех свидетелей?» — поинтересовался он вместо ответа.

Судья Сергей Погодин пояснил, что Тюрин может не соглашаться с приговором и вправе подать апелляцию, а на «необдуманные вопросы» он отвечать не будет. Андрей Рябышев просто ответил «да».

Обоих увели в наручниках из зала суда.

На вопрос журналистов, как он оценивает приговор, Георгий Тюрин заявил, что это абсурд и бред и что он будет обжаловать решение.

Экс-депутата судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Андрею Рябышеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Обвинение просило для Тюрина шесть лет лишения свободы, для Рябышева — три. Экс-депутат находился под стражей с мая 2017 года, адвокат — под домашним арестом с ноября 2017-го.