В Пензе пройдет межрегиональный турнир по бочча

В нем примут участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата всех возрастных категорий, в том числе — воспитанники Нижнеломовского детского дома, а также подопечные АНО «Квартал Луи». Последние уже не в первый раз принимают участие в соревнованиях по бочча. Спортсмены разыграют между собой комплекты медалей в трех классах.

Организаторами турнира выступили благотворительный фонд «Новая Жизнь» и компания «МегаФон» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Турнир продолжает благотворительную эстафету федеральной программы по развитию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN» и проекта «Спорт открывает горизонты». Ее организаторы считают, что спорт — прекрасная возможность для людей с ограниченными возможностями социализироваться.

«Уже второй год мы совместно с фондом реализуем данный проект (0+) в Пензенской области. И нас вдохновляет то, как участники проекта с каждым новым этапом соревнований не только улучшают и оттачивают свое мастерство, но и заводят новых друзей и поддерживают друг друга», — рассказал директор компании «МегаФон» в Пензенской области Алексей Брюхачев.

С каждым годом география совревнования расширяется. Сегодня это более 50 городов России.

«Проведение турниров по бочча открывает для людей с ограниченными возможностями здоровья новые возможности в жизни, позволяет по-новому раскрыть свой потенциал, обрести широкий круг общения. Только за 2017 год прибавилось 10 регионов!» — отметил лидер благотворительного фонда «Новая Жизнь», Олег Голубев.

Бочча — это игра с мячом на точность, близкая боулингу и петангу. Ее придумали для реабилитации людей с детским церебральным параличом, но позже ею стали заниматься люди с другими тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника. Занятия этим видом спорта укрепляют мышцы, уменьшают спастику, улучшают общую выносливость и психическое состояние. С 1984 года бочча входит в программу Паралимпийских игр. В России соревнования по этому виду спорта проходят с 2007 года.