Матерящиеся депутаты и давление на слесаря. Детали приговора по делу Тюрина

В Пензе назначили наказание экс-депутату Гордумы Георгию Тюрину. За мошенничество и покушение на мошенничество он получил 4,5 года лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Помимо оглашения приговора, судья Сергей Погодин сообщил о частных постановлениях.

В совещательной комнате суд вынес шесть частных постановлений, два из них — в адрес главы города. Первое касается предпринимательской деятельности Тюрина, которой он занимался в период осуществления им полномочий заместителя председателя Гордумы и исполнения обязанностей главы города. Доходило до того, что он приглашал «сотрудников аффилированных фирм в свой служебный кабинет на совещания». Второе касается народных избранников в целом.

«Вынесено частное постановление в адрес главы города Пензы по аморальному и некорректному поведению депутатов Пензенской городской Думы, с приложением копии протокола осмотра аудиозаписи их переговоров с Тюриным Георгием Валерьевичем, в том числе — с использованием нецензурной лексики. Сложилось впечатление, что у нас на избирательных участках, когда выборы проходят, уже пора писать не только «владение русским языком», но еще и «владение депутатами нецензурной речью», — отметил Сергей Погодин.

Также вынесено частное постановление СУ СКР по поводу превышения должностных полномочий Тюриным в отношении слесаря. Мужчину принудительно доставили на служебной машине в служебный кабинет в администрацию города и принуждали к ремонту автомашины. Еще два постановления касаются проведения проверки по факту дачи ложных показаний в суде свидетелем и допущенным нарушениям при расследовании.

Последнее, шестое, постановление направлено в прокуратуру — по проверке законности регистрации здания фирмы ООО «Семь дней» как вспомогательного помещения.

Напомним, суд назначил Георгию Тюрину 4,5 года лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, второму фигуранту Андрею Рябышеву — два года и штраф в 100 тысяч.