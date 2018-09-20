Пензенские активисты решили использовать для пиара выставку ветеранов?
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе обсудили мероприятия в рамках Десятилетия детства
В Пензе пройдет межрегиональный турнир по бочча
Пензенским школьникам расскажут о безопасности дорожного движения
В Пензу приехали около 200 ведущих педиатров страны
От укусов клещей пострадали 1990 пензенцев
Сергей Жуков презентует в Пензе новую песню
В Пензе жителям Севера из-за аварии на станции отключат воду
Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
В Пензе началось оглашение приговора экс-депутату Тюрину
В Пензе в выходные изменится схема движения

В Пенсионный фонд будут зачислять конфискованные средства коррупционеров

20 сентября в 17:10 148 просмотров
, который предложила партия «Единая Россия».

" data-title="В Пенсионный фонд будут зачислять конфискованные средства коррупционеров — Пенза-пресс, рунет за день">

Госдума в первом чтении приняла законопроект о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных средств коррупционеров, который предложила партия «Единая Россия».

«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все деньги, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», — подчеркнул секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, деньги будут направляться на выплату страховых пенсий. Объем таких средств в 2019—2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой депутатов от фракции «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, в первом чтении.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/9/20/predlozhennyj-er-zakonoproekt-o-zachislenii-v-pfr-konfiskovannyh-sredstv-korrupcionerov-prinyat-gosdumoj-v-pervom-chtenii/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...