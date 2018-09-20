Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину

«Редко обращаюсь к лицам, которые осуждены, чаще всего это касается несовершеннолетних, с учетом того, что их надо на путь истинный наставить. Но слишком много времени мы потратили, пять месяцев разбирались в этом сложном деле, но благодаря защите разбирались еще и в жизненных перипетиях Тюрина и Рябышева.

В ходе судебного заседания было установлено, что оба достигли высот в своей карьере: Тюрин — успешный предприниматель, хороший организатор, стал народным избранником, был избран депутатами на должность зампредседателя городской Думы на постоянной основе, исполнял обязанности главы города Пензы при его отсутствии. Что говорит как о его личном авторитете, так и заслугах перед нашим городом и жителями.

Рябышев, никто этого не оспаривал, успешный юрист, профессиональный адвокат. Как сказал Тюрин в одном из телефонных разговоров, прослушанных в судебном заседании, «достойные люди города Пензы обращаются только к нему».

Но оба в определенный момент переступили черту дозволенного, забыли, что такое хорошо и что такое плохо. Тюрин почувствовал себя местным царьком, одна его фраза «город наш, я здесь все решаю, мне за это ничего не будет», брошенная невзначай, характеризует его мнение о вседозволенности и безнаказанности.

Андрей Борисович у нас забыл о том, чему учили в юридическом вузе: применять и соблюдать закон, а не искать пути его обхода. Я думаю, что не у одного меня сложилось впечатление, что мы вернулись в лихие 90-е годы, где все решает право силы, а законники, то бишь адвокаты, отмажут от любой крамолы, вывернут дело так, что сам терпила, то есть потерпевший, окажется виноватым, что очутился не в то время не в том месте.

Но те времена канули в лету. Как любой гражданин нашей страны, свято верю в силу закона, применяю этот закон. В ходе судебного процесса Георгий Валерьевич бросал фразы, и сейчас даже, но они меня никак не задевают, в том числе и то, что он сказал в последнем слове: суд должен правильно применять закон, а не только учить применять закон. 15 лет я уже вершу правосудие в отдельно взятом районе города Пензы, 20 лет преподаю уголовный процесс в высших учебных заведениях Пензы и Саратова. На протяжении этого времени учил студентов только тому, чтобы принимать и соблюдать закон, никого не учил нарушать его.

Есть хорошая библейская мудрость: не суди да не судим будешь. Каждый должен заниматься своим делом: депутаты — принимать законы, юристы — защищать права, применяя эти законы, а судьи — судить. Такое бремя лежит на судьях — решать судьбу человека, когда кто-то из лиц, облеченных любыми полномочиями, преступает закон, если врач не лечит, а калечит, полицейский — убивает, хороший юрист — не применяет закон, а ищет пути его обхода, а депутат не отстаивает интересы народа, избравшего его, а ищет способ поживиться за счет этого народа, как сказал гособвинитель в судебных прениях, «быть у колодца да не напиться», за это придет суровое наказание.

Ни от Тюрина, ни от Рябышева мы не услышали в судебном заседании слов раскаяния, ни один из них не осознал своих ошибок. Всем нам известно, что люди у нас делятся на честных и лгунов. В рассматриваемом деле я видел только одного честного человека — это Тюрин Георгий Георгиевич, который вольно или невольно был вовлечен отцом в мошенническую схему, так как именно на него был оформлен предварительный договор купли-продажи. Только он один отказался от дачи показаний, так как не захотел изворачиваться.

Правда всего одна, двух правд не бывает. Сторона защиты искусно пыталась нас убедить в обратном, что белое — это черное, а черное — это белое. Что Тюрин, являясь высшим должностным лицом города Пензы, мог оказывать консалтинговые услуги, в том числе — по узаконению самовольных построек, а Рябышев с 20-летним адвокатским стажем не осознавал незаконность своих действий, так как думал, что все законно.

Я думаю, что у каждого из вас теперь есть время осознать свои ошибки. Оступиться в этой жизни может каждый. У каждого есть шанс исправиться. Оступиться можно, оступаются многие, но признают свои ошибки единицы. Георгий Валерьевич, Андрей Борисович, мой вам совет на будущее — не преступайте закон», — сказал Сергей Погодин.

Напомним, экс-депутата судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Андрею Рябышеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд назначил Георгию Тюрину 4,5 года лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, второму фигуранту Андрею Рябышеву — два года и штраф в 100 тысяч.