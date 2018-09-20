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В Башмаково рецидивист пытался зверски расправиться с тестем

20 сентября в 17:59 76 просмотров
, который пытался убить отца возлюбленной.

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В Башмаковском районе Пензенской области осудили 45-летнего уроженца Республики Узбекистан, который пытался убить отца возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина заподозрил свою любимую в измене и решил выбить из нее признание.

Вечером 12 января, пока сожительница спала, он приставил к ее горлу нож и угрожал убить. В этот момент в дом к влюбленным нагрянул знакомый, благодаря этому сельчанке удалось убежать к родителям. Через некоторое время женщина вернулась к мужчине с отцом и полицейскими. Участники конфликта все выяснили и разошлись по домам.

Утром 13 января ревнивец напился и пришел со своим знакомым в дом к отцу возлюбленной. Там он избил его за то, что накануне хозяин дома привел к нему полицию. Затем сельчанин пытался задушить пенсионера бельевой веревкой. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник положил на его живот целлофановый пакет с подожженным полотенцем внутри, открыл конфорки газовой плиты и ушел. Мужчине удалось спастись благодаря свидетелю, который вернулся в дом.

Оказалось, что сельчанин ранее был судим за убийство бывшей сожительницы. Во время расследования он признался еще и в краже, которую совершил в 2016 году.

В результате мужчине назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд признал в его действиях особо опасный рецидив преступлений.

Сельчанин подал апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


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