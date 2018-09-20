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В пензенском УФАС обсудили развитие рыночной конкуренции (видео)

20 сентября в 19:58 192 просмотра
, посвященные соблюдению закона о закупках. В последние годы антимонопольщики вместо привлечения к ответственности делают ставку на предупреждении нарушений.

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Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы провело публичные слушания, посвященные соблюдению закона о закупках. В последние годы антимонопольщики вместо привлечения к ответственности делают ставку на предупреждении нарушений.

Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова подробно остановилась на развитии рыночной конкуренции. Эту задачу поставил президент России. В рамках ее выполнения правительство Пензенской области подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой.

«Сегодня в регионе выполнены все требования Стандарта развития конкуренции, а именно: определен уполномоченный орган в лице министра экономики области, создан коллегиальный орган, которым является Совет по развитию конкуренции и предпринимательства, распоряжением губернатора определен перечень приоритетных рынков, также утверждена и разработана дорожная карта по развитию конкуренции на территории области», — прокомментировала Елена Демидова.

Пензенские антимонопольщики ведут в регионе мониторинг состояния конкурентной среды. Для ее улучшения необходимо продолжать снижать давление на бизнес и увеличивать количество частных компаний, сообщает телеканал «Экспресс».


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