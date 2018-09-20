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Пензенские управляющие компании готовы к отопительному сезону на 98% (видео)

20 сентября в 20:06 182 просмотра
, в конце сентября-начале октября в Пензенской области ожидается заметное похолодание. По существующим нормативам, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превысит восьми градусов, в регионе будет дан старт отопительному сезону. Подготовку к подаче тепла обсудили на заседании штаба по зиме.

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По прогнозам синоптиков, в конце сентября-начале октября в Пензенской области ожидается заметное похолодание. По существующим нормативам, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превысит восьми градусов, в регионе будет дан старт отопительному сезону. Подготовку к подаче тепла обсудили на заседании штаба по зиме.

Времени на подготовку — все меньше и меньше, а проблем еще масса. К пуску тепла в регионе готово большинство учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. По жилищному фонду, в частности в областном центре, еще остались нерешенные вопросы.

«Из 72 готовы 67 источников теплоснабжения. Работы не завершены в котельных в Ахунах, Мичурино, на улицах Бийской, Окружной и Лермонтова», — сказала заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Павел Юдаев.

По словам Павла Юдаева, к отопительному сезону в областном центре готовы 98% управляющих компаний, и почти 90% ТСЖ. Впрочем, несмотря на положительные показатели, не обошлось и без сюрпризов. Так, якобы несколько городских управляек запланировали капитальный ремонт сетей, и это за две недели до пуска тепла.

«От энергоснабжающего предприятия была получена информация, что якобы идет приостановка заполнения систем отопления по некоторым по домам, которые находятся в этой управляющей компании, что 8−12 жилых строений встают на капитальный ремонт систем теплоснабжения», — рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

«До начала отопительного сезона осталась неделя, а вы капремонт какой-то придумали. Если раньше с управляющими компаниями встречались каждую неделю, то теперь времени не находите, вы их совсем бросили, вот вам и результат», — ответил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Он также призвал ответственные лица разобраться в сложившейся ситуации и особо напомнил о необходимости тщательно следить за деятельностью управляющих компаний. Иначе в первых числах октября жители ряда районов Пензы рискуют остаться без отопления, сообщает телеканал «Экспресс».


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