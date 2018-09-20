В Пензе обсудили проблемы заболевания репродуктивной системы (видео)

По статистике, 17% супружеских пар в России не могут завести ребенка. В свою очередь, по данным Всемирной организации здравоохранения, 15 и более процентов — это уже угроза демографической ситуации в стране. В числе самых распространенных проблем заболевания репродуктивной системы — выявленные на поздних сроках. Пензенские и московские специалисты ответили на ряд интересующих вопросов.

Миома, эрозия шейки матки, патологии, а еще вирусы папилломы человека — страшные диагнозы для каждой девушки. И количество их разновидностей из года в год только растет. Врачи акушеры-гинекологи по всей стране бьют тревогу: представительницы прекрасного пола не только не успевают следить за состоянием репродуктивной системы, но и, зачастую игнорируют походы к врачу. Ежегодные осмотры сменяют редкие посещения УЗИ, которые в полной мере не могут ответить на главный вопрос: здорова или нет?

«Ультразвуковые исследования не заменяют осмотр врача, это дополнительный метод, который позволяет выявить какую-то патологию со стороны матки и придатков», — сказала врач акушер-гинеколог Центральной женской консультации Пензы Екатерина Крестина.

Получить образование, встать на ноги, найти хорошую работу, купить квартиру, машину, и только после родить ребенка. Современные реалии приводят к тому, что женщина задумывается о продолжении рода лишь к 35−40 годам. И в этом возрасте у многих возникает проблема бесплодия. По статистике, 25% супружеских пар в России не могут завести в этом возрасте ребенка без вмешательства врачей.

«Если мы говорим о том, чтобы сохранить репродуктивную функцию у женщин до более позднего возраста, когда она готова ее реализовывать, то ее должен сопровождать по жизни грамотный специалист, заинтересованный в ее здоровье. Это должно быть медицинское сопровождение, не лечение уже возникших заболеваний, а профилактика заболеваний», — отметила руководитель отделения ультразвуковой диагностики Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Марина Чечнева.

Вирусы папилломы человека, или ВПЧ — еще одно заболевание, которое все чаще диагностируют у женщин. Еще в 2015 году подобных вирусов было зарегистрировано лишь 70, но уже сегодня их — 100. Появление инфекции может привести не просто к бесплодию или трудностям с вынашиванием ребенка. Позднее обращение к специалистам грозит женщине онкозаболеваниями.

«Если женщина даже с простой эрозией стала носительницей подтипов ВПЧ, то через шесть-восемь лет, если не предпримет определенные меры, у нее будет рак первой степени», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Михаил Беляев.

В итоге врачи-репродуктологи вынуждены бороться не с новыми заболеваниями, а с самими женщинами, а если быть точнее, с отказом многих от диагностики и профилактики. Акушеры-гинекологи уже начали работу с российскими школами: подростков необходимо как можно раньше консультировать по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.

«Есть механизм — это репродуктивное просвещение после 14 лет в школах. Задача вузов — выйти за пределы и рассказывать подросткам, как и почему надо себя беречь», — сказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе Ильдар Фаткуллин.

Медики предлагают приучать девочек к регулярным походам к узкопрофильному специалисту начиная с 12 лет. Взрослых врачи предостерегают: все заболевания быстро мутируют, и подобрать грамотное лечение можно только после обращения к врачу и ежегодной полной диагностике репродуктивной системы женщины, сообщает телеканал «Экспресс».