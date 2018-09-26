Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки

В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» поступает множество обращений, связанных с режимом работы новых светофоров на улицах Пензы. Корреспондент информагентства Надежда Саченкова утром в час пик побывала на проблемных участках, чтобы выяснить, почему автолюбители бьют тревогу.

Надежда Саченкова побывала на четырех перекрестках, по которым имеется наибольшее количество жалоб от горожан:

— ул. Луначарского/ул. Каракозова;

— ул. Баумана/ул. Свердлова;

— пр. Строителей/ул. Собинова;

— ул. Ново-Тамбовская/Воронова.

Объезд начался около восьми часов утра.

1. Перекресток ул. Луначарского/ул. Каракозова

«Светофор на перекрестке ул. Луначарского и ул. Каракозова создает ужасные пробки! Чтобы проехать «под стрелочку», нужно очень долго стоять в пробке. Создали большие неудобства для автомобилей. Теперь просто все перестраиваются в данную полосу в конце либо просто поворачивают с двух полос, создавая аварийную ситуацию», — сообщил пензенец в «Жалобной книге» информационного агентства.

«Уважаемые организаторы дорожного движения города Пенза, когда уже вы наладите работу светофоров в районе автовокзала? Каждые утро и вечер там собирается дикая пробка: что со стороны памятника Победы, что со стороны Шуиста. До замены светофоров даже намека на пробку не было. Они работают несинхронно, стрелка направо загорается намного позже разрешающего сигнала», — написал другой горожанин.

Запрещающий сигнал для автомобилей на светофорах по ул. Каракозова на данном перекрестке включен на 95 секунд, на ул. Луначарского — менее 50 секунд. За это время успевает образоваться достаточное скопление машин. Помимо неудобства для водителей, неожиданно выяснился еще один неприятный момент, о котором в редакцию сообщил читатель.

Побывав на месте, Надежда Саченкова подтвердила: после продолжительного ожидания автомобили едут по ул. Каракозова в сторону центра, игнорируя красный свет. Переход через дорогу для пешеходов превращается в испытание, так как их никто не пропускает. Похоже, что автомобилисты хотят поскорее проскочить, чтобы не терять время.

2. Перекресток ул. Баумана/ул. Свердлова

«У светофора на пешеходном переходе возле памятника машины «Катюша» на улице Баумана продолжительность цикла для пешеходов настолько короткая, что успеть пройти можно только очень быстрым шагом. А со стороны Терновки на Свердловский мост под красный свет всегда едут наглые и невнимательные водители, так что время для перехода становится еще меньше. И получается, что пешеходы часто оказываются посреди дороги, а машины уже начинают движение», — с такой жалобой обратился горожанин в информационное агенство.

На месте оказалось, что время ожидания для пешеходов на данном переходе составляет 68 секунд, а 15 секунд отводится на то, чтобы перейти дорогу. По словам корреспондента, этого времени хватает, чтобы спокойно перейти дорогу.

Чтобы повернуть налево с улицы Свердлова, водителям придется ждать 74 секунды, «зеленый» для поворота направо, в сторону Терновки, загорается через 37 секунд. Для тех, кто едет из Терновки, «красный» на этом перекрестке горит менее 50 секунд, скорее всего, заторы здесь образуются из-за большого числа машин, отмечает Надежда Саченкова.

Во время проверки на данном перекрестке ни в одну из сторон пробок не было.

3. Перекресток пр. Строителей/ул. Собинова

«На ул. Собинова в обоих направлениях поставили светофоры, теперь приходится ждать целых 100 секунд, чтобы проехать. Так ли это нужно было?» — поинтересовался читатель ИА «Пенза-Пресс».

Действительно, на месте оказалось, что на перекрестке установили два светофора с режимом ожидания для автомобилистов в 100 секунд. Надежда Саченкова заметила еще одно изменение — увеличилось время ожидания для поворота налево и разворота с проспекта Строителей в сторону центра. Теперь нужно ждать более 80 секунд, за это время собирается большое количество машин, которые не успевают проехать за один цикл разрешающего сигнала.

4. Ул. Ново-Тамбовская/Воронова

«В январе была жалоба об организации движения на перекрестке ул. Ново-Тамбовской и Воронова. Просили сделать возможным проезд с крайней полосы не только направо, но и прямо. А с левой полосы — только налево. Знаки обещали поменять весной-летом. Лето закончилось, а проблему никто так и не решил», — обозначил проблему житель областного центра.

Мужчина также отметил, что из-за такой организации движения на перекрестке создаются заторы в час пик, так как при проезде прямо с левой полосы автомобили упираются во встречку или в поворачивающую налево машину.

На месте оказалось, что многие водители игнорируют знак и проезжают прямо на улицу Воронова с крайней правой полосы в то время, когда движение по ней разрешено только направо. На записи видно, что в левом ряду, откуда разрешено движение прямо и налево, стоит автомобиль, ожидающий разрешенного сигнала для поворота. Поэтому водители предпочитают проезжать в прямом направлении с правой полосы, чтобы не создавать затор.

Не ясно, почему бы не разрешить движение с крайней правой полосы еще и прямо, чтобы водители не нарушали правила? Все равно, как оказалось, знак на данном участке многие игнорируют. И остановка не является проблемой для проезда машин, так как предусмотрен небольшой карман.

По всем жалобам пензенцев информационное агентство направило официальные запросы. По некоторым из них, в частности, это пункты № 1 и № 4, ответы уже пришли. Представители мэрии Пензы сообщили, что организация дорожного движения осуществляется в соответствии с ГОСТами.

Напомним, после многочисленных обращений пензенских автомобилистов на режим работы светофора на перекрестке улиц Воронова и Окружная время действия красного сигнала сократили с 94 до 73 секунд.

Информагентство просит подключиться сотрудников ГИБДД, чтобы они проверили, действительно ли водители нарушают ПДД на данных участках из-за непродуманной организации дорожного движения. В их полномочиях в рамках закона направить соответствующие претензии.

Повлиять на ситуацию на дорогах в скором времени смогут сами пензенцы. Губернатор Иван Белозерцев распорядился, что в октябре на сайте мэрии появится раздел, где любой сможет внести свои предложения по организации дорожного движения в городе.

Добавим, что мнение корреспондента является субъективным и не претендует на экспертное.