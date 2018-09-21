Леонид Левин выслушал проблемы жителей Бессоновского района

Депутат Госдумы от Пензенского области, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел встречу с жителями Бессоновского района.

Он сообщил об итогах весенней сессии, законотворческих планах на осень, а также об изменениях, которые в районе произошли благодаря федеральной поддержке.

Бессоновцы обратились к депутату с вопросами, касающимися улучшения жизни. Речь шла о необходимых изменениях в законодательстве, участии района в федеральных программах поддержки, строительстве дома культуры и благоустройстве. Часть обращений была принята для более детального изучения.

По завершении встречи Леонид Левин наградил заслуженных жителей района почетными грамотами.