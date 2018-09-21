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Пензенец продал пяти фирмам несуществующие насосы на 625 тыс руб

21 сентября в 11:07 278 просмотров

37-летнего жителя Пензенской области осудили за создание организации через подставное лицо и мошенничество с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале августа 2017 года мужчина собрал документы для регистрации фирмы. Организацией фиктивно управляло подставное лицо. Подав бумаги в районную инспекцию Федеральной налоговой службы, злоумышленник расписался в документах от чужого имени как учредитель и руководитель предприятия.

Компанию зарегистрировали, пензенец получил документы, сделал печать и открыл счета в банках, чтобы начать работу.

С 9 августа по 16 ноября мужчина от имени гендиректора фирмы заключил контракты на поставку насосов и комплектующих к ним, но свои обязательства не выполнил, из-за этого клиенты остались без денег и техники.

Всего мужчина причинил ущерб пяти организациям на сумму 625 861 рубль. Во время следствия пензенец частично вернул деньги. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и штраф — 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.


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