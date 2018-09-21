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Почетным гражданам Пензенской области увеличили выплаты

21 сентября в 10:59 252 просмотра

21 сентября депутаты Законодательного Собрания проголосовали за увеличение выплат Почетным граждан Пензенской области.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, каждому Почетному гражданину выплату увеличат на 60 тысяч рублей.

Принятие данного законопроекта потребует 900 тысяч рублей дополнительных расходов в год.

«Со дня принятия закона «О звании «Почетный гражданин Пензенской области» мы ни разу не индексировали эту выплату. Всего на всего 900 тысяч рублей на весь год — не такая [большая] сумма для бюджета. Это дань уважения тем людям, которые своим трудом заслужили это звание», — подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.


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