Почетным гражданам Пензенской области увеличили выплаты

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, каждому Почетному гражданину выплату увеличат на 60 тысяч рублей.

Принятие данного законопроекта потребует 900 тысяч рублей дополнительных расходов в год.

«Со дня принятия закона «О звании «Почетный гражданин Пензенской области» мы ни разу не индексировали эту выплату. Всего на всего 900 тысяч рублей на весь год — не такая [большая] сумма для бюджета. Это дань уважения тем людям, которые своим трудом заслужили это звание», — подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.