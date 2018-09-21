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Пензенские депутаты проголосовали за сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам

21 сентября в 11:12 216 просмотров
, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых. Инициатором создания документа был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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В Пензенской области сохранят региональные льготы для мужчин старше 60 и женщин 55 лет, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых. Инициатором создания документа был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Законопроектом предлагается сохранить возрастные критерии по предоставлению льготной поддержки и бесплатной юридической помощи мужчинам по достижении возраста 60 лет, женщинам — 55 лет, а также гражданам, вышедшим на пенсию досрочно, получающим страховые пенсии», — сообщила временно исполняющая обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Также она пояснила, что предусмотрен переходный период — на пять лет — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го, в течение этого времени граждане будут получать меры социальной поддержки.

На реализацию данного законопроекта дополнительных финансовых затрат не требуется.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что этот законопроект направлен на укрепление пенсионного обеспечения. Он напомнил, чтобы при обсуждении документа был высказан ряд поправок. Их учтут.

В первом чтении законопроект приняли единогласно.


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