В Пензенской области увеличат софинансирование на ремонт дорог

По словам губернатора, главы муниципальных образований получили задание готовить проектно-сметную документацию, и вместе с общественностью они должны решить, какие пространства необходимо благоустроить.

«Во-первых, надо посмотреть, что уже сделано, насколько качественно, комфортно, как люди к этому относятся. Если есть замечания, я готов их обсудить. На 2019 год всем муниципальным образованиям по всем районам будут выделены средства. Проекты надо делать заранее, чтобы они были качественные, чтобы потом люди сказали спасибо.

Мною принято решение об увеличении субсидии дорожного фонда Пензенской области на 2019 год бюджетам муниципальных образований на софинансированиие реконструкции, капитального ремонта, содержания дорог. Например, если в Кузнецке в этом году мы увеличили субсидии — около 5 млн руб. он получил, то в 2019-м город получит 40 млн руб. Эти средства поступят в бюджет, и местная власть, учитывая мнение общественности, будет решать, на что их направить — на дороги, тротуары в тех районных центрах и населенных пунктах, где есть проблема», — сказал Иван Белозерцев.

В том числе, по его словам, Башамаковский район получит 20 млн руб., Бековский — 15 млн руб., Белинский — 30 млн руб., Бессоновский — 40 млн руб., Вадинский — 20 млн руб., Городищенский — 30 млн руб., Земетчинский — 10 млн руб., Иссинский — 15 млн руб. Всего будет направлено 662 млн рублей. В 2016 году объем субсидий составлял 93 млн руб., в 2017-м — 121 млн руб.

«Мы решили увеличить финансирование, чтобы у глав муниципальных образований была возможность отреагировать на проблемы. Надо создать для людей хорошие условия», — отметил глава региона.

Он призвал тщательно изучать проекты, привлекать граждан к их обсуждению.

«Я убедительно прошу учитывать мнение граждан. Надеюсь на совместную работу», — подчеркнул Иван Белозерцев.