Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В 7 районах Пензенской области построят 23 новых дороги
В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей
Пензенские поправки в закон о пенсионных изменениях направят в Госдуму
Пензенцы могут получать бонусы от онлайн-покупок с помощью «Ростелекома»
В Пензенской области увеличат софинансирование на ремонт дорог
В Пензенской области утвердили новый размер доплаты к пенсии
В Пензе на ул. М. Горького и Славы на 2 дня перекроют движение
Пензенские депутаты проголосовали за сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам
В 10 районах Пензенской области убирают подсолнечник
Леонид Левин выслушал проблемы жителей Бессоновского района

В Пензенской области на субсидирование ипотеки направят 100 млн руб

21 сентября в 11:32 186 просмотров
, увеличены расходы на субсидирование ипотечной ставки.

" data-title="В Пензенской области на субсидирование ипотеки направят 100 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

Приняты изменения в бюджет Пензенской области. В частности, увеличены расходы на субсидирование ипотечной ставки.

«В целях обеспечения участия Пензенской области в федеральном проекте «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» увеличены расходы на осуществление взноса в уставный капитал ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» для предоставления гражданам ипотечных займов по стандартам АО «Дом.РФ» на 2019 год — на 100 000 000 руб.», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Губернатор Иван Белозерцев отметил важность этого решения. По его словам, это поможет молодым, многодетным семьям улучшить жилищные условия.

«По итогам декабря 2017 года Пензенская область по выдаче ипотечных займов вышла на докризисный уровень 2014 года. В сентябре 2018 года наблюдается хороший рост выдачи ипотечных займов — по ряду банков он превышает 30%. В этом году мы создали новое «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», заложили средства на субсидирование ипотечной ставки, наладили отношения с «Дом.РФ». Закладываем 100 млн рублей, из федерального бюджета получим 900 млн на субсидирование ипотечной ставки. Это даст нам возможность поддержать наших граждан при приобретении жилья», — подчеркнул глава региона.

Депутаты поддержали поправку.

Кроме того, парламентарии одобрили и другие изменения. В частности, увеличение в 2018 году расходов на разработку проектной документации на строительство детской поликлиники в центре Пензы и взрослой поликлиники в Запpудном — на 10 000 000 руб., нового хирургического корпуса областного онкологического диспансера — на 20 000 000 руб.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...