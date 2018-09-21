В Пензенской области на субсидирование ипотеки направят 100 млн руб

«В целях обеспечения участия Пензенской области в федеральном проекте «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» увеличены расходы на осуществление взноса в уставный капитал ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» для предоставления гражданам ипотечных займов по стандартам АО «Дом.РФ» на 2019 год — на 100 000 000 руб.», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Губернатор Иван Белозерцев отметил важность этого решения. По его словам, это поможет молодым, многодетным семьям улучшить жилищные условия.

«По итогам декабря 2017 года Пензенская область по выдаче ипотечных займов вышла на докризисный уровень 2014 года. В сентябре 2018 года наблюдается хороший рост выдачи ипотечных займов — по ряду банков он превышает 30%. В этом году мы создали новое «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», заложили средства на субсидирование ипотечной ставки, наладили отношения с «Дом.РФ». Закладываем 100 млн рублей, из федерального бюджета получим 900 млн на субсидирование ипотечной ставки. Это даст нам возможность поддержать наших граждан при приобретении жилья», — подчеркнул глава региона.

Депутаты поддержали поправку.

Кроме того, парламентарии одобрили и другие изменения. В частности, увеличение в 2018 году расходов на разработку проектной документации на строительство детской поликлиники в центре Пензы и взрослой поликлиники в Запpудном — на 10 000 000 руб., нового хирургического корпуса областного онкологического диспансера — на 20 000 000 руб.