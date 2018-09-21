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Пензенцы могут получать бонусы от онлайн-покупок с помощью «Ростелекома»

21 сентября в 11:40 172 просмотра
«Ростелекома» могут получать бонусы за покупки товаров в более чем 90 интернет-магазинах. Для этого им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете lk.rt.ru и стать участниками федеральной программы лояльности «Бонус».

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Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получать бонусы за покупки товаров в более чем 90 интернет-магазинах. Для этого им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете lk.rt.ru и стать участниками федеральной программы лояльности «Бонус».

Для того, чтобы начать покупки, абоненту «Ростелекома» нужно зайти в личный кабинет или его мобильную версию, открыть вкладку «Получить бонусы» и перейти по ссылке в интернет-магазин. Так, при покупке техники в «М.Видео» абонент получит 10 бонусов за каждые 100 рублей, парфюмерной и косметической продукции в сети «Л'Этуаль» — 2800 бонусов за товар стоимостью от 900 рублей. В списке компаний-партнеров акции — «Спортмастер», «Декатлон» «AliExpress», «Дочки-Сыночки», «Lamoda.ru», «Ostin» и другие популярные магазины.

«Благодаря программе лояльности «Ростелекома» самые активные клиенты получают подарки и скидки. Бонусные баллы начисляются не только за пользование услугами связи, но и за приобретение товаров и услуг в магазинах-партнерах. Теперь шопинг становится вдвойне приятным: абонент покупает нужную ему вещь и получает вознаграждение от своего провайдера», — рассказал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев.

Клиенты компании могут использовать баллы для оплаты услуг связи и сервисов. Ежемесячно они обменивают около миллиона накопленных бонусов. Самые востребованные вознаграждения — скидка на услугу «Домашний Интернет», дополнительные пакеты минут для звонков по домашнему телефону, подписка на пакеты телеканалов, аренда фильмов из «Видеопроката» и активация антивируса.

Срок действия бонусов ограничен: через 24 месяца с момента начисления они сгорают. Присоединиться к программе «Бонус» и контролировать баланс можно в личном кабинете, зарегистрировавшись на ресурсе lk.rt.ru или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» (6+) (доступно в AppStore и Google Play).


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