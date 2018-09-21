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Пензенские поправки в закон о пенсионных изменениях направят в Госдуму

21 сентября в 12:09 154 просмотра

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области утвердили проект поправок по изменениям параметров пенсионной системы.

«В Пензенской области прошли открытые общественные обсуждения данного проекта, участие в них приняли представители отраслевых профсоюзов, организации промышленников, многие общественные объединения и политические партии. Высказаны многочисленные предложения, которые были всесторонне обсуждены и систематизированы. Предлагается рассмотреть проект поправок и направить их в Госдуму», — сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Космачев.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин напомнил, что данный вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях комитетов, в ходе общественных слушаний, и предложил принять проект.

Большинством голосов поправки были одобрены.

Напомним, второе чтение законопроекта состоится в Госдуме 24 сентября.


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