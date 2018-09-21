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В Пензе спасатели помогли матери двух малышей

21 сентября в 12:44 136 просмотров

В Пензе двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире.

Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного 20 сентября в 10.55. Женщина, которая живет на улице Кл. Цеткин, рассказала, что ненадолго вышла из квартиры, в это время входная дверь случайно закрылась. Внутри помещения остались ее маленькие дети, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Самостоятельно открыть дверь пензячка не смогла и вызвала спасателей. Они оперативно прибыли на место и обеспечили матери доступ к детям. Малыши за время своего заточения не пострадали.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/09/21/10535912

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