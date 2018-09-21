В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей

В Пензенской области с 21 по 23 сентября будет проводиться профилактическая акция «Нетрезвый водитель» (18+). Подключиться к ней просят жителей региона.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, инспекторы будут останавливать машины, чтобы определить, пьян водитель или нет. Автомобилистов просят отнестись к мероприятиям с пониманием.

Жителей региона сотрудники Госавтоинспекции просят также не оставаться в стороне и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

«В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны», — отметили в пресс-службе управления ГИБДД.