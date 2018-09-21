Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В 7 районах Пензенской области построят 23 новых дороги
Пензенские поправки в закон о пенсионных изменениях направят в Госдуму
Пензенцы могут получать бонусы от онлайн-покупок с помощью «Ростелекома»
В Пензенской области увеличат софинансирование на ремонт дорог
В Пензенской области на субсидирование ипотеки направят 100 млн руб
В Пензенской области утвердили новый размер доплаты к пенсии
В Пензе на ул. М. Горького и Славы на 2 дня перекроют движение
Пензенские депутаты проголосовали за сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам
В 10 районах Пензенской области убирают подсолнечник
Леонид Левин выслушал проблемы жителей Бессоновского района

В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей

21 сентября в 13:15 150 просмотров
«Нетрезвый водитель» (18+). Подключиться к ней просят жителей региона.

" data-title="В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области с 21 по 23 сентября будет проводиться профилактическая акция «Нетрезвый водитель» (18+). Подключиться к ней просят жителей региона.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, инспекторы будут останавливать машины, чтобы определить, пьян водитель или нет. Автомобилистов просят отнестись к мероприятиям с пониманием.

Жителей региона сотрудники Госавтоинспекции просят также не оставаться в стороне и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

«В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны», — отметили в пресс-службе управления ГИБДД.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...