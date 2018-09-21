Замминистра здравоохранения страны предложила создать в Пензе санавиацию

В Пензу 21 сентября прибыла первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. В ходе рабочего визита она посетила станцию скорой медицинской помощи на улице Пионерской.

Руководитель ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев рассказал о работе Единой диспетчерской службы на базе станции скорой помощи.

«На карте Пензенской области мы видим наши бригады во всех районах. Всего — 17 подпунктов и 14 подстанций, которые подчиняются нам. Все вызовы поступают по телефонам: 03, 103, 112 в диспетчерский центр станции скорой помощи. Там принимают вызовы диспетчеры, фельдшеры с очень большим опытом. Программа позволяет на основании алгоритма сформировать срочность вызова», — пояснил он.

Татьяна Яковлева положительно оценила данную программу.

«В России на базе «Ростеха» есть национальная система санавиации, они работают уже во многих регионах. У вас есть готовая база, давайте мы позовем их сюда. Здесь, кроме «скорых», будет стоять базовая точка вертолетов. Субсидии на санавиационные услуги мы будем давать из федерального бюджета», — предложила она, обращаясь к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Глава Пензенского региона поблагодарил первого заместителя министра здравоохранения страны за такое решение.

Также гости осмотрели учебный центр, где медработники совершенствуют свои знания.

Напомним, в 2018 году завершилась масштабная реконструкция здания на улице Пионерской. Теперь там располагаются станции скорой помощи, единые диспетчерские службы, call-центры, территориальный центр медицины катастроф.