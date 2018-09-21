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Городищенец украл из микроволновки пенсионеров 90 тыс руб

21 сентября в 14:59 252 просмотра

23-летнего жителя Городищенского района Пензенской области осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, зимой 2014 года парень решил похитить деньги у престарелых супругов. Зная, что женщина лежит в больнице и муж ее навещает, он проник в дом, пока никого не было. В спальной комнате в микроволновой печи он нашел 90 тысяч рублей и взял их.

«Несколько дней он следил за домом, тщательно планировал преступление. В совершении этой кражи он признался спустя четыре года, когда отбывал наказание по приговору Подольского городского суда от 2016 года за аналогичные преступления», — добавили в пресс-службе.

В результате сельчанину назначили три года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, молодому человеку придется возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Не согласившись с приговором, парень подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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