Татьяна Яковлева оценила женскую консультацию в Пензе на «пять с плюсом»

21 сентября Пензу посетила первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Очередным объектом, который осмотрела почетный гость, стала областная женская консультация на улице Пушкина.

Медучреждение показал главный врач Денис Бочарников. В кабинете медико-социальной помощи, где, в том числе, проводят консультации будущих мам, Татьяна Яковлева пообщалась с беременными женщинами.

Также первый замминистр здравоохранения РФ положительно оценила палаты дневного стационара, процедурную, посетила профилактический кабинет. В это время там находились старшеклассницы, они слушали лекцию о здоровом образе жизни. Школьницы поделились, что находятся здесь не впервые и многое узнали.

Кроме того, делегация посетила кабинет стоматолога, терапевта. Татьяна Яковлева поинтересовалась у девушек, сидящих в коридоре, долго ли они ждут в очереди. Пензячки ответили, что довольны условиями, им удобно и комфортно.

«Совсем другое настроение здесь работать! Оцениваю на пять с плюсом», — заявила Татьяна Яковлева по итогам осмотра.

Напомним, областная женская консультация на улице Пушкина в Пензе открылась в декабре 2017 года. Ранее на ее месте располагался роддом, который закрыли на реконструкцию в 2013-м. По словам Дениса Бочарникова, только из регионального бюджета на эти цели выделено 150 млн руб.

Ранее первый замминистра здравоохранения страны Татьяна Яковлева осмотрела станцию скорой медицинской помощи на ул. Пионерской.