Сторонники ЕР рассмотрят возможности переобучения предпенсионеров

Об этом сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии Сергей Боярский.
«Полученные данные будут проанализированы не позднее 9 октября, и по результатам мы представим свои предложения в профильные министерства», — заявил он.
Отмечается, что особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными организациями, которые также предлагают свои возможности в области профессионального развития.
«В каждом субъекте существует своя специфика — социально-экономическая, демографическая, этнокультурная, которую необходимо учитывать при решении актуальных проблем. Изменения пенсионной системы Российской Федерации внесут свои коррективы в ситуацию на рынке труда, который должен быть обеспечен как профессионалами с опытом, так и молодыми специалистами», — заключил Сергей Боярский.