В Пензе Татьяна Яковлева приняла участие в педиатрической конференции

Важность профилактической работы и сохранения здоровья детей обсудили 21 сентября на пленарном заседании второго дня всероссийской педиатрической конференции, которая проходит в Пензенской области. В нем приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и губернатор Иван Белозерцев.

«Самое важное для родителей — это дети и их здоровье. В Российской Федерации вопросам сбережения здоровья подрастающего поколения уделяется повышенное внимание. Нам многое предстоит сделать — нужно совершенствовать медицинскую профилактику, спортивное воспитание, качество летнего отдыха и питания в школах, детсадах.

В регионе в настоящее время стоит задача привести в порядок все детские учреждения здравоохранения. За счет регионального бюджета мы приступили к строительству детской поликлиники в Нижнем Ломове, выделены деньги на ремонт детской поликлиники в Сердобске. В Пензе приобретено помещение под детскую больницу в районе Арбековской заставы. В планах на два ближайших года — построить детские поликлиники в областном центре и Спутнике. Во всех детских поликлиниках и отделениях планируется создание комфортных условий для пациентов и сопровождающих. В ближайшее время приступим к реконструкции одного из корпусов областной детской больницы им. Филатова», — сообщил Иван Белозерцев.

Он добавил, что важно не только проводить качественное лечение, но и заниматься профилактической работой — организовывать беседы с мамами, повышать профессиональную квалификацию медработников, в том числе — первичного звена.

«Без всего этого невозможно решить задачи, которые перед нами ставит президент», — подчеркнул глава региона, отметив, что подобные конференции крайне важны для развития системы здравоохранения.

Татьяна Яковлева, обращаясь к участникам конференции, приветствовала их от лица министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Она отметила, что педиатры должны быть примером для населения, вести здоровый образ жизни, заниматься профилактической работой, так как в детском возрасте у пациентов формируются привычки, которые будут сопровождать их на протяжении взрослой жизни. Важно, чтобы такой привычкой стал ЗОЖ.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ рассказала о национальном проекте «Здравоохранение». Она сообщила, что в бюджет заложены большие средства на его реализацию, но и задачи стоят серьезные. Татьяна Яковлева также акцентировала внимание педиатров на важности профилактической работы с населением.

«Одна из проблем — позднее обращение к врачу. Поэтому в ряде регионов уже в школе учат детей, как определить признаки инфаркта и инсульта, вызвать скорую помощь.

Признаки инфаркта и инсульта, информация о заболеваниях должны висеть на остановках, в автобусах, в каждой поликлинике, в том числе — и в детской, ведь вместе с малышами и подростками туда приходят взрослые. Должна быть тотальная информационная работа. Без этого мы никогда не добьемся поставленных целей», — подчеркнула она.

В ходе общения с медиками Татьяна Яковвлева также выступила с критикой работы кабинетов медпрофилактики, организации лекций для школьников, качества «санитарных бюллетеней».

Стоит отметить, что в педиатрической конференции участвуют 600 человек — представители регионов РФ, зарубежных клиник. В течение нескольких дней они обсуждают актуальные вопросы, слушают лекции специалистов, касающиеся лечения орфанных заболеваний, грудного вскармливания, применения антибиотиков. Зарубежные гости делятся навыками лечения подростковых заболеваний и так далее.

В рамках рабочего визита первый замминистра здравоохранения намерена посетить перинатальный центр, женскую консультацию и станцию скорой медицинской помощи.