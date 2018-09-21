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Курс доллара понизился до 66,2 руб

21 сентября в 15:56 152 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 22 сентября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 66,4725 руб. до 66,2497 руб., курс евро вырос с 77,7529 руб. до 78,0753 руб.

Золото будет стоить 2 572,16 рублей за грамм, серебро — 30,52, платина — 1 784,92, палладий — 2 249,25 руб./гр.


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