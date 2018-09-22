Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Погода в Пензе на 22 сентября
В Кузнецке выбрали лучшую швею региона
Татьяна Яковлева: Я отмечаю положительные тенденции в здравоохранении Пензенской области
Делегация из Чувашии приедет перенимать пензенский опыт по охране труда
Сторонники ЕР рассмотрят возможности переобучения предпенсионеров
В Пензе Татьяна Яковлева приняла участие в педиатрической конференции
Татьяна Яковлева оценила женскую консультацию в Пензе на «пять с плюсом»
Замминистра здравоохранения страны предложила создать в Пензе санавиацию
#цветнастроениячерный. Пензенцы сняли кавер-версию клипа Егора Крида
В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей

Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды

22 сентября в 09:13 122 просмотра
, что сети им не принадлежат. Кто должен производить ремонт, непонятно. За помощью горожане обратились в информагенство «Пенза-Пресс».

" data-title="Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды — Пенза-пресс, рунет за день">

У жителей микрорайона Север уже несколько дней нет воды. В «Горводоканале» пензенцам объяснили, что сети им не принадлежат. Кто должен производить ремонт, непонятно. За помощью горожане обратились в информагенство «Пенза-Пресс».

«В районе «Пензарыбы», Совхоз Победа, участок № 2, 19 сентября от водоснабжения отключили около 50 домов: три многоквартирные двухэтажки и шведские дома. До сих пор воды нет. В «Горводоканале» сообщили, что случился большой прорыв на ул. Аустрина. Они сказали, что наша линия находится не на их балансе, и мы должны сами выяснять, чья она», — рассказала пензячка.

Кроме того, по ее словам, в район даже не подвозят техническую воду, как это обычно делают при длительном отключении.

Мы связались с «Горводоканалом», там пояснили, что на водопроводной сети в районе улицы Аустрина произошла авария, у дома № 166 обнаружена утечка воды, поэтому временно прекращено водоснабжение в районе совхоза «Победа».

«Данный водопровод не находится в арендном пользовании ООО «Горводоканал», официально он не признан бесхозяйным», — добавили в пресс-службе.

Другими словами, пензенцам посоветовали найти собственников водопроводных сетей. Однако как и где горожане должны их искать, неизвестно. Чтобы разобраться в ситуации, мы сделали запрос в администрацию Пензы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...