Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды

У жителей микрорайона Север уже несколько дней нет воды. В «Горводоканале» пензенцам объяснили, что сети им не принадлежат. Кто должен производить ремонт, непонятно. За помощью горожане обратились в информагенство «Пенза-Пресс».

«В районе «Пензарыбы», Совхоз Победа, участок № 2, 19 сентября от водоснабжения отключили около 50 домов: три многоквартирные двухэтажки и шведские дома. До сих пор воды нет. В «Горводоканале» сообщили, что случился большой прорыв на ул. Аустрина. Они сказали, что наша линия находится не на их балансе, и мы должны сами выяснять, чья она», — рассказала пензячка.

Кроме того, по ее словам, в район даже не подвозят техническую воду, как это обычно делают при длительном отключении.

Мы связались с «Горводоканалом», там пояснили, что на водопроводной сети в районе улицы Аустрина произошла авария, у дома № 166 обнаружена утечка воды, поэтому временно прекращено водоснабжение в районе совхоза «Победа».

«Данный водопровод не находится в арендном пользовании ООО «Горводоканал», официально он не признан бесхозяйным», — добавили в пресс-службе.

Другими словами, пензенцам посоветовали найти собственников водопроводных сетей. Однако как и где горожане должны их искать, неизвестно. Чтобы разобраться в ситуации, мы сделали запрос в администрацию Пензы.