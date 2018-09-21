В России предложили изменить порядок возмещения ущерба после ДТП

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возложение на страховщиков обязанностей по полной выплате ущерба и компенсации судебных расходов из-за ДТП даже при отсутствии полиса ОСАГО у виновника аварии, сообщают «Известия».

Авторы законопроекта отметили, что сейчас участник ДТП, которому нанесли ущерб, вынужден самостоятельно собирать документы и доказательства, нести судебные расходы и тратить время в процессе взыскания убытков.

При этом, по мнению депутатов, страховщики обладают и кадровыми ресурсами, и возможностями для того, чтобы взять на себя данные действия.

Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению ущерба пострадавшему на страховую компанию, которая застраховала гражданскую ответственность потерпевшего, вне зависимости от наличия действующего полиса у виновника ДТП.