Более 250 пензенцев прошли курсы приемных родителей

В Пензенской области более 250 местных жителей прошли обучение в школе приемных родителей.

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи области проводит занятия для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Продолжительность обучения — один месяц. Занятия проводится бесплатно по вторникам и четвергам с 9.00 до 14.00 в соответствии с учебно-календарным планом. В курсе подготовки кандидатов принимают участие приемные родители области, имеющие успешный опыт воспитания и социализации детей-сирот.

Подать заявку на обучение можно по адресу: г. Пенза, ул. Тимирязева, дом № 125 или по телефону 8 (8412)488−527. Возрастные ограничения — 18+.