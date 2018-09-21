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Более 250 пензенцев прошли курсы приемных родителей

21 сентября в 17:13 136 просмотров

В Пензенской области более 250 местных жителей прошли обучение в школе приемных родителей.

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи области проводит занятия для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Продолжительность обучения — один месяц. Занятия проводится бесплатно по вторникам и четвергам с 9.00 до 14.00 в соответствии с учебно-календарным планом. В курсе подготовки кандидатов принимают участие приемные родители области, имеющие успешный опыт воспитания и социализации детей-сирот.

Подать заявку на обучение можно по адресу: г. Пенза, ул. Тимирязева, дом № 125 или по телефону 8 (8412)488−527. Возрастные ограничения — 18+.


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