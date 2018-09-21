Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Судья Погодин выступил с эмоциональной речью после приговора Тюрину
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
На ул. Суворова «Яндекс.Такси» попало в аварию. ВИДЕО
Пользователи высмеивают надпись у туалета в крупном ТЦ Пензы. ФОТО
В Пензе не поделили дорогу «Яндекс.Такси» и иномарка. ФОТО
Пензенец жалуется на незаметный светофор на ул. Баумана
Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской
Пензячка подралась с парнем в очереди за шаурмой — соцсети
Пензенец возмущен расположением велодорожки в Терновке. ФОТО
Пензенцы обсуждают аварию в Арбеково
На ул. Злобина произошло ДТП с «КамАЗом»
Момент столкновения двух авто в Арбеково попал на камеру

Пензенец поймал на камеру регистратора двух автохамов. ВИДЕО

21 сентября в 17:28 160 просмотров
, на котором водители проигнорировали сигнал светофора.

" data-title="Пензенец поймал на камеру регистратора двух автохамов. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

Пользователь из Пензы опубликовал в интернете ролик, на котором водители проигнорировали сигнал светофора.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина-Кирова/Лермонтова. На кадрах, размещенных в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте», видно, как два автомобиля поворачивают налево в то время, как на светофоре горит «красный». Причем одна из машин совершает маневр из крайнего правого ряда.

«Никакого уважения на дорогах Пензы», — отметил подписчик группы Дмитрий.

По Кодексу об административных правонарушениях, за поворот не со своей полосы водителю может грозить штраф в 1000—1500 рублей. За проезд на запрещенный сигнал светофора — 1000 руб (для злостных нарушителей — более суровое наказание).

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...