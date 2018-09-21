Пензенец поймал на камеру регистратора двух автохамов. ВИДЕО

Инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина-Кирова/Лермонтова. На кадрах, размещенных в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте», видно, как два автомобиля поворачивают налево в то время, как на светофоре горит «красный». Причем одна из машин совершает маневр из крайнего правого ряда.

«Никакого уважения на дорогах Пензы», — отметил подписчик группы Дмитрий.

По Кодексу об административных правонарушениях, за поворот не со своей полосы водителю может грозить штраф в 1000—1500 рублей. За проезд на запрещенный сигнал светофора — 1000 руб (для злостных нарушителей — более суровое наказание).