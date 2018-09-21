Татьяна Яковлева: Я отмечаю положительные тенденции в здравоохранении Пензенской области

21 сентября первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева и губернатор Иван и Белозерцев ответили на вопросы журналистов.

По словам Татьяны Яковлевой, в регионе заметны улучшения в системе здравоохранения.

«Я отмечаю положительные тенденции в здравоохранении Пензенской области. Во-первых, снизилась младенческая смертность, за семь месяцев — 3,2 промилле. Это уровень самых передовых в этом отношении стран. Я хочу, чтобы этот показатель был еще ниже, 2 промилле, как в Японии. Такой наказ дадим Пензенской области. Здесь есть все условия для этого: отличный перинатальный центр, отличная консультация, отличные врачи.

Если в стране, регионе младенческая смертность низкая и соответствует международным стандартам, значит, система оказания медпомощи находится на высоком уровне. Именно младенческая смертность практически полностью зависит от квалификации медицинских работников, в то время как общая смертность зависит от самого человека, экологии, социально-бытовых условий и так далее. Поэтому по младенческой смертности Пензенской области можно поставить пятерку», — отметила первый замминистра здравоохранения.

Она также добавила, что региону выделят деньги на развитие детского здравоохранения, в частности, будут построены детские поликлиники, реконструирована поликлиника областной детской больницы им. Филатова.

«Спасибо Ивану Александровичу за то, что он поддерживает все начинания в здравоохранении, потому что федеральные средства выделяются, если есть софинансирование из субъекта», — поблагодарила гостья.

Также Татьяна Яковлева положительно оценила деспетчеризацию «скорой помощи».

«Сейчас самое главное — не построить в каждой деревне перинатальные центры и центры высоких технологий, а выстроить четкую маршрутизацию: быстро приехать, точно поставить диагноз, эвакуировать больного. Важно проводить профилактическую работу с населением. Какие бы сосудистые, перинатальные центры мы не строили, но если человек не знает, каковы первые признаки инсульта и инфаркта, когда сидит и ждет, что все пройдет, а не вызывает «скорую», мы не сумеем понизить смертность и повысить продолжительность жизни», — подчеркнула она.

Отдельно первый замминистра здравоохранения остановилась на вопросе развития санавиации. 21 сентября стало известно о том, что регион получит вертолеты для оказания скорой медпомощи.

«В ближайшее время руководитель национальной системы санавиации приедет в Пензу и будет разговаривать с губернатором о доставке вертолета и начале работы. Потому что у вас очень высокая смертность от ДТП, федеральная трасса — вертолет просто необходим. Думаю, что начнем еще до конца 2018 года», — сообщила Татьяна Яковлева.

Иван Белозерцев поблагодарил федерального чиновника за внимание к региону и рассказал о перспективах развития системы здравоохранения, в частности, о планах по строительству онкологического хирургического центра, детской поликлиники в Нижнеломовском районе.

«Мы делаем все по стандартам Министерства здравоохранения, например, создаем проект по приемному отделению больницы им. Бурденко, чтобы оно было самое современное. Мы хотим, чтобы система здравоохранения в Пензенской области развивалась в ногу со временем», — сказал губернатор.

Он также согласился с Татьяной Яковлевой, что особенное внимание надо уделять вопросам профилактики и повышать доступность оказания первичной медпомощи в районах. Но, продолжил глава региона, надо не только снижать смертность, но и повышать рождаемость.

«За девять месяцев этого года мы на 30% сократили число абортов, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го», — подчеркнул он.