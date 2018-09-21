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В Губернаторском доме Пензы открылась выставка работ в технике батика (видео)

21 сентября в 20:21 166 просмотров
(0+). Все они выполнены в технике батика. Картины мастера вдохновлены культурой разных народов, архитектурой и природой.

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В Губернаторском доме открылась выставка работ пензенской художницы Татьяны Чагоровой (0+). Все они выполнены в технике батика. Картины мастера вдохновлены культурой разных народов, архитектурой и природой.

Залы Губернаторского дома украсили ситцевые, шелковые и хлопковые полотна. Все они расписаны рукой известной пензенской художницы Татьяны Чагоровой. Рисовать на ткани она начала еще в детстве. Позднее хобби переросло в дело всей жизни. Свои работы в батике она начала экспонировать в 1996-м. С тех пор на ее счету — выставки не только в России, но и в Венгрии, Индии, Словакии и других странах мира. По словам художницы, работа с тканью — это особое удовольствие, ведь каждый материал имеет свой особый характер.

«К каждой идее подбирается определенная ткань. Например, для яркой насыщенной работы нужен плотный хлопок, к такой работе как «Венеция», где изображены вода и отражения зданий, нужен легкий шелк», — рассказала художница.

В своих работах она отобразила культуру Африки, Индии и, конечно же, России. Работы разделены по тематическим залам. Атмосферу в каждом из них помогает создавать национальная музыка. На открытии персональной выставки Татьяны Чагоровой собрались известные пензенские художники, ее ученики, а также ценители творчества художницы.

«Я пришла за впечатлениями и эмоциями. Это то, что характеризует эти уникальные работы, необычный вид искусства, он редкий», — отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Работы Татьяны Чагоровой будут украшать стены залов Губернаторского дома на протяжении месяца, сообщает телеканал «Экспресс».


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