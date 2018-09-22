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В Кузнецке выбрали лучшую швею региона (видео)

21 сентября в 20:16 208 просмотров
, строительстве и промышленности.

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В Кузнецке в четвертый раз выявляли лучшую швею в рамках ежегодного конкурса профмастерства. В последние годы в России наблюдается дефицит квалифицированных рабочих кадров. Для популяризации рабочих специальностей в Пензенской области регулярно проводятся подобные фестивали в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

За звание «Лучшая швея региона» соревновались 11 претенденток. Они сделали выбор в пользу рабочей специальности не случайно. Для них умение шить — не только возможность заработать, но и нечто большее, что привносит радость в жизнь.

«Очень познавательно. Интересен конечный результат, когда из кусочка ткани получается полноценное изделие», — сказала участница конкурса Вера Андриянова.

«Здесь собраны те, кто прошел предварительный отбор на своих предприятиях и организациях, где они работают или учатся, то есть лучшие из лучших», — отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Конкурс профмастерства включает в себя два этапа: теоретический и практический. В рамках второго девушкам необходимо было сшить мужские рубашки. На выполнение задания — четыре часа. Качество изделия оценивают эксперты — руководители и технологи швейных предприятий Кузнецка и Пензы.

«Обтачные, отделочные швы и симметричность деталей должны быть одинаковыми. Модельные особенности сорочки должны быть выполнены качественно», — сказала эксперт конкурса Надежда Бухтеева.

Профессия швеи — одна из самых востребованных в Кузнецке. На сегодняшний день в городе созданы необходимые условия для подготовки специалистов высокого уровня. Ведет свою деятельность региональный отраслевой центр по обувному и швейному производству. Он располагается в стенах кузнецкого многопрофильного колледжа, где и прошел областной конкурс. Победительницу и призеров ждут ценные призы.

«За первое место предусмотрен автомобиль, за второе — большой плазменный телевизор, третье — ноутбук. Также все участники конкурса получат свидетельства», — рассказал председатель комиссии конкурса профессионального мастерства «Лучшая швея региона» Сергей Токарев.

Награждение победителей и призеров состоится в середине октября (0+). Заслуженные призы вручит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».


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