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У новой школы на Шуисте до 3 метров расширят тротуар

22 сентября в 09:27 226 просмотров
, чтобы осмотреть ход работ по расширению тротуара у новой школы № 66.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 22 сентября побывал на Шуисте, чтобы осмотреть ход работ по расширению тротуара у новой школы № 66.

По его словам, дорожка должна увеличиться до трех метров. За выходные подрядчик намерен установить бордюрный камень, и на следующей неделе начать укладку тротуарной плитки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации поставил задачу завершить работы к середине недели.

В сквере напротив школы приступили к устройству фундамента под модульную котельную. Территорию зеленой зоны Виктор Кувайцев поручил привести в порядок.

Напомним, новая школа на Шуисте рассчитана на 660 детей. Она построена и оборудована по самым современным требованиям. Здесь будет возможность обучения по IT-направлению. Для проведения занятий губернатор Иван Белозерцев, который лично не единожды посещал школу, поручил приглашать специалистов IT-сферы.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_shirina_peshekhodnoy_zony_uvelichitsya_do_3_metrov/

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