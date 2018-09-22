У новой школы на Шуисте до 3 метров расширят тротуар

Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 22 сентября побывал на Шуисте, чтобы осмотреть ход работ по расширению тротуара у новой школы № 66.

По его словам, дорожка должна увеличиться до трех метров. За выходные подрядчик намерен установить бордюрный камень, и на следующей неделе начать укладку тротуарной плитки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации поставил задачу завершить работы к середине недели.

В сквере напротив школы приступили к устройству фундамента под модульную котельную. Территорию зеленой зоны Виктор Кувайцев поручил привести в порядок.

Напомним, новая школа на Шуисте рассчитана на 660 детей. Она построена и оборудована по самым современным требованиям. Здесь будет возможность обучения по IT-направлению. Для проведения занятий губернатор Иван Белозерцев, который лично не единожды посещал школу, поручил приглашать специалистов IT-сферы.