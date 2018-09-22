Пензенцы обсуждают неоднозначное видео инцидента на дороге

Пензенцы обсуждают видео, размещенное в соцсети , которое, по словам автора, было снято на трассе.

Автор ролика едва не врезался во впереди ехавшее авто, которое намеревался обогнать. Перед маневровом на машине включился поворотник и иномарка стала смещаться левее.

Водитель, снявший видео, назвал человека, находившегося за рулем поворачивающей машины, «конкретным хамлом». Однако пользователи отметили, что автор ролика сам повел себя неправильно и его претензии необоснованны. Они указали на наличие сплошной линии разметки, запрещающий обгон, также, по их мнению, белое авто не заняло заблаговременно крайнее левое положение на полосе.

