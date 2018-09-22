Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Видеоблогер из Мокшана рассказал, как набрал 365 тыс. подписчиков на YouTube
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Мэр Пензы поручил обновить пешеходную зону на ул. Московской
Иван Белозерцев открыл пензенский теннисный турнир
Пензенские особенные дети вслед за Кридом решили помогать другим
Автолюбитель снял видео об обгонах в Бессоновке
Пензенцы обсуждают неоднозначное видео инцидента на дороге
В Пензе жителям ул. Циолковского вернут горячую воду
Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды
Погода в Пензе на 22 сентября
В Кузнецке выбрали лучшую швею региона
Татьяна Яковлева: Я отмечаю положительные тенденции в здравоохранении Пензенской области

В Пензе на месте будущего сквера за ДС «Воейков» посадят кедры

22 сентября в 11:17 200 просмотров
«Воейков» будет разбит сквер. Одним из этапов его создания станет высадка кедровых деревьев.

" data-title="В Пензе на месте будущего сквера за ДС «Воейков» посадят кедры — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе за дворцом единоборств «Воейков» будет разбит сквер. Одним из этапов его создания станет высадка кедровых деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, посадят 40 деревьев — по 20 с каждой стороны, чтобы образовалась аллея. Место работ осмотрел глава администрации Виктор Кувайцев. По его словам, зеленая зона появится в честь 40-летия Первомайского района.

«40 деревьев, 40 лет в 2019 году исполняется Первомайскому району — это символично. Впоследствии зона отдыха могла бы приобрести официальное название «Сквер 40-летия Первомайского района», — отметил глава администрации.

К активной работе по созданию сквера готовятся и местные жители.

«С замглавы Первомайского района и специалистом МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провели предварительную разметку для посадки кедров. Получили необходимые рекомендации специалиста, узнали особенности посадки. 6 октября в 10.00 приступим к работе», — сообщил ИА «Пенза-Пресс» активист Юрий Тюрин.

Напомним, ранее мужчина сообщал о намерении просит у власти средства на создание сквера за «Воейковым».

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_mesto_budushchego_skvera_v_pervomayskom_rayone/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...