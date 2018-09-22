В Пензе на месте будущего сквера за ДС «Воейков» посадят кедры

В Пензе за дворцом единоборств «Воейков» будет разбит сквер. Одним из этапов его создания станет высадка кедровых деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, посадят 40 деревьев — по 20 с каждой стороны, чтобы образовалась аллея. Место работ осмотрел глава администрации Виктор Кувайцев. По его словам, зеленая зона появится в честь 40-летия Первомайского района.

«40 деревьев, 40 лет в 2019 году исполняется Первомайскому району — это символично. Впоследствии зона отдыха могла бы приобрести официальное название «Сквер 40-летия Первомайского района», — отметил глава администрации.

К активной работе по созданию сквера готовятся и местные жители.

«С замглавы Первомайского района и специалистом МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провели предварительную разметку для посадки кедров. Получили необходимые рекомендации специалиста, узнали особенности посадки. 6 октября в 10.00 приступим к работе», — сообщил ИА «Пенза-Пресс» активист Юрий Тюрин.

Напомним, ранее мужчина сообщал о намерении просит у власти средства на создание сквера за «Воейковым».