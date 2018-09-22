По факту падения на ребенка ворот проведут проверку

В Пензе региональное управления СКР сообщило о проведении проверки по факту падения на ребенка хоккейных ворот.

Как сообщает пресс-служба управления, инцидент произошел на детской площадке в одном из дворов на Западной поляне. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

«Зарегистрировано сообщение о преступлении по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В рамках доследственной проверки надлежит проверить причины нахождения на площадке летом зимнего спортивного инвентаря, условия его эксплуатации», — отмечают в региональном управлении СКР.

Следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц городского департамента ЖКХ, на чьем балансе стоит площадка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.