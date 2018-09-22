Пензенские особенные дети вслед за Кридом решили помогать другим

«Какие-то особые теплые чувства возникают, когда те, кто сам нуждается в помощи, вдруг начинают помогать другим детям! Вот никак не ожидала, до слез…» — написала в Facebook председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

По ее словам, на эту акцию (6+) ребят сподвигла встреча с известным исполнителем, уроженцем Пензы, Егором Кридом. Гакануне своего концерта в областном центре он навестил подопечных фонда, вручил им презенты. Мария Гаврюшина отметила, что поступок звезды стал для них неожиданностью и вызывает большое уважение, так как, увы, не каждый готов общаться с особенными детьми, проводить с ними время.

Сейчас ребята пытаются помочь семье Поповых. Двойняшкам Варе и Лизе нужно 145 тысяч рублей на покупку препарата, который избавляет их от страшных приступов. Пока подопечным фонда удалось собрать около 19 тысяч рублей. Они призывают всех, кто имеет возможность, помочь девочкам. О том, как пожертвовать средства, можно узнать здесь.