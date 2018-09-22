Иван Белозерцев открыл пензенский теннисный турнир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 сентября принял участие в открытии теннисного турнира «Кубок единства» (0+) на СОК «Семейный». Также он наградил людей, внесших вклад в развитие этого вида спорта.

«Турнир «Кубок Единства» проводится в нашем регионе в восьмой раз, и мне очень приятно видеть, что с каждым годом число его участников увеличивается», — сказал глава региона.

Он отметил, что в теннис приходит все больше молодежи, а это значит, что у этого вида спорта в регионе — большое будущее.

«Очень здорово, что есть люди, которые занимаются этим видом спорта по 15−20 лет, наращивая свое мастерство, которые уже несколько десятилетий верны своему увлечению. Желаю всем участникам и гостям турнира получить как можно больше позитивных эмоций от этого прекрасного спортивного праздника», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Благодарственные письма губернатора за активное участие в развитии тенниса в Пензенской области были вручены юным спортсменам, добившихся высоких результатов на соревнованиях российского и международного уровня, их родителям, а также спортсменам-ветеранам, сообщает пресс-центр областного правительства.