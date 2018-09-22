Пензенский «Центр трудовой миграции» ждут серьезные изменения

Как отмечается в документе, в первую очередь, учреждение сменит название. Он будет именоваться как «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции».

Центр будет участвовать в предоставлении услуги по оформлению и выдаче иностранцам патентов, содействовать в переезде и устройстве в сельской местности, обрабатывать алгоритмы расчета льгот по ЖКУ и так далее.

Предельная штатная численность учреждения — 22,5 единицы.

Напомним, подобные ведомства есть в каждом регионе. Они оказывают содействие при переселении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и членов их семей в сельскую местность.