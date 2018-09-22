Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Видеоблогер из Мокшана рассказал, как набрал 365 тыс. подписчиков на YouTube
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Заре переселят людей из деформировавшихся домов
В Пензе на ул. Калинина машина влетела в ограждение
Мэр Пензы поручил обновить пешеходную зону на ул. Московской
Иван Белозерцев открыл пензенский теннисный турнир
Пензенские особенные дети вслед за Кридом решили помогать другим
Автолюбитель снял видео об обгонах в Бессоновке
В Пензе на месте будущего сквера за ДС «Воейков» посадят кедры
Пензенцы обсуждают неоднозначное видео инцидента на дороге
В Пензе жителям ул. Циолковского вернут горячую воду
Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды

Пензенский «Центр трудовой миграции» ждут серьезные изменения

22 сентября в 16:23 118 просмотров
, который предполагает серьезные изменения в пензенском «Центре трудовой миграции».

" data-title="Пензенский «Центр трудовой миграции» ждут серьезные изменения — Пенза-пресс, рунет за день">

Антикоррупционную экспертизу проходит законопроект, который предполагает серьезные изменения в пензенском «Центре трудовой миграции».

Как отмечается в документе, в первую очередь, учреждение сменит название. Он будет именоваться как «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции».

Центр будет участвовать в предоставлении услуги по оформлению и выдаче иностранцам патентов, содействовать в переезде и устройстве в сельской местности, обрабатывать алгоритмы расчета льгот по ЖКУ и так далее.

Предельная штатная численность учреждения — 22,5 единицы.

Напомним, подобные ведомства есть в каждом регионе. Они оказывают содействие при переселении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и членов их семей в сельскую местность.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...