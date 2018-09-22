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Движение «СтопХам» ликвидировано решением суда

22 сентября в 14:04 180 просмотров
, основатель движения «СтопХам», прокомментировал решение суда о ликвидации организации. Он считает, что произошедшее — юридическая формальность.

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Дмитрий Чугунов, основатель движения «СтопХам», прокомментировал решение суда о ликвидации организации. Он считает, что произошедшее — юридическая формальность.

По его мнению, запретить деятельность «СтопХама» невозможно, рейды по-прежнему будут проходить, пишет gazeta.ru со ссылкой на радио «Говорит Москва». Никакой финансовой деятельности «СтопХам» не ведет.

Напомним, организация известна провокационными акциями, которые направлены на борьбу с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. На авто водителей, которые, по их мнению, игнорируют ПДД, активисты клеят специальные надписи.

Последователи активистов есть в регионах страны. Но в Пензенской области движение не развито.

Фотография: скриншот с видео

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