Движение «СтопХам» ликвидировано решением суда

Дмитрий Чугунов, основатель движения «СтопХам», прокомментировал решение суда о ликвидации организации. Он считает, что произошедшее — юридическая формальность.

По его мнению, запретить деятельность «СтопХама» невозможно, рейды по-прежнему будут проходить, пишет gazeta.ru со ссылкой на радио «Говорит Москва». Никакой финансовой деятельности «СтопХам» не ведет.

Напомним, организация известна провокационными акциями, которые направлены на борьбу с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. На авто водителей, которые, по их мнению, игнорируют ПДД, активисты клеят специальные надписи.

Последователи активистов есть в регионах страны. Но в Пензенской области движение не развито.